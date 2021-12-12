قوات الاحتلال تعتقل فتى من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، عصر اليوم الأحد، فتى من مدينة رام الله في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن الأعرج (16 عاماً) من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله عصر اليوم، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات الاحتلال،ظهر اليوم، اعتقلت الشاب فادي عبد الدايم من مدينة البيرة أثناء عودته إلى فلسطين عبر جسر الأردن، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يذكرأن قوات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم الأحد 12/12/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد اقتحامات ومداهمات واسعة لمنازلهم في الضفة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نقلت المعتقل أسامة سلهب من خربة قلقس قرب الخليل لمستشفى سوروكا بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه؛ وإصابة عدد من أفراد عائلته بعد الاعتداء عليهم جميعا بالضرب.

وعرف من بين المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة وهم:

1-أنس سلهب- خربة قلقس

2. المحرر إبراهيم مصفر- مزارع النوباني غرب رام الله

3. أشرف إبراهيم شماسنة- قطنة شمال غرب القدس

4-. زاهر المسالمة- بيت عوا جنوب غرب الخليل