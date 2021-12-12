الرئيس الجزائري يزور تونس في الأيام المقبلة

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة دولة إلى تونس في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس، تهدف إلى مواصلة التشاور السياسي وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في جميع المجالات.

كان رئيس الوزراء الجزائري (الوزير الأول) أيمن بن عبد الرحمن، زار تونس الخميس الماضي على رأس وفد ضم عددا من الوزراء.

ووصف مراقبون زيارة رئيس الوزراء الجزائري بأنها تحضيرية لزيارة تبون، الذي كان كشف نهاية الشهر الماضي عن عزمه القيام بزيارة دولة إلى الجارة الشرقية.

يذكر أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، زارت الجزائر في 25 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.