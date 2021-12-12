زعيمة حزب فرنسي تتوعد الجالية الجزائرية: لن تفلتوا من العقاب

توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، اليوم الأحد، مشجعي كرة القدم من الجالية الجزائرية الذين احتفلوا أمس في العاصمة "باريس" بالفوز على المنتخب المغربي.

وكان مشجعي المنتخب الجزائري احتفلوا بشكل جنوني في العاصمة باريس حيث عرقلوا السير وحركة المركبات وهاجموا شرطة انفاذ القانون تعبيرًا عن فرحتهم بتأهل المنتخب الجزائري لدور النصف نهائي كأس العرب 2021 على حساب المغرب.

ونشرت لوبان تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر جاء فيها: "أمس، كسر المشجعون الجزائريون كل شيء من جديد وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في الشانزليزيه بعد فوز فريقهم. في غضون 4 أشهر ستكون نهاية الإفلات من العقاب، دعهم يدركوا ذلك جيدًا!".

يبدو سباق الإليزيه العام المقبل وكأنه معركة بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وسط توقعات بفوزها هذه المرة.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وسيتم استبعادهم جميعًا، ما يؤدي إلى جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان.