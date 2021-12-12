تحديث الآن: تردد قناة كراميش 2022- 2021

ننشر لكم الآن عبر وكالة فلسطين اليوم التحديث الجديد لـ تردد قناة كراميش 2022- 2021 التي حازت على عمليات بحث متزايدة خلال الفترة الحالية بسبب تغير التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وتهتم فئات عدة في المجتمع العربي لا سيما فئة الصغار بقناة كراميش بسبب ما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات وافلام واغاني كرتونية مهمة ومثيرة تعزز مبادئ الدين الإسلامي.

واصبحت القناة تعد من اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

قناة كراميش

وجذبت قلوب الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

فهي تقدم محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

تردد قناة كراميش 2022- 2021

القمر الصناعي نايل سات - التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات: التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:3/4