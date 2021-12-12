تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة مساء اليوم الأحد ضيفا على نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم الجاري 2021/2022.

ويعاني برشلونة في مباراة الليلة من غيابات كثيرة نتيجة الإصابات حيث يفتقد ممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو وبيدري وجوردي ألبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 23 نقطة بينما يأتي خلفه أوسوسونا في المركز الحادي عشر وله 21 نقطة.

وتنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ووفقاً للعناصر المتاحة أمام المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز ينتظر أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: بالدي ورونالد أراخو وجيرارد بيكيه وسيرجينو ديست.

في خط الوسط: نيكو وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي ولوك دي يونج وعثمان ديمبلي.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأوساسونا؟

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا هو يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، وتقام على ملعب "إل سادار".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وأوساسونا على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.