داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غداً الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (13 ديسمبر).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر سيكون للأسماء الواردة في كشوفات الحافلتان: التاسعة والعاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/41)، بالإضافة إلى كشف جديد (جوازات مصرية)، داعية المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للإطلاع على كشف المسافرين رقم (2021/41) هنا

وكشف الجوازات المصرية هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/