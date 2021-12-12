"بايدن" يتوعد بإرسال قوات إلى شرق أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيرسل قوات إضافية إلى دول شرق أوروبا الأعضاء في الناتو، في حالة ما أسماه بـ "الغزو الروسي لأوكرانيا".

جاء ذلك في بيان نشره موقع البيت الأبيض مساء امس السبت.

وذكر البيان، أن بايدن أوضح بشكل قاطع للرئيس بوتين كيف ستكون العواقب الاقتصادية المدمرة لروسيا، إذا حدث ذلك، "وسيدفعون ثمنا باهظاً.

وفي الآونة الأخيرة، اتهمت وسائل الإعلام الغربية وكييف روسيا بـ"التخطيط لهجوم على أوكرانيا".

ونفت موسكو مرارا ذلك، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات ضرورية فقط كذريعة لجلب المزيد من قوات الناتو إلى الحدود الروسية.

وأجريا الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن محادثات عبر الفيديو، تركزت على الوضع في أوكرانيا.

وأعرب بايدن عن قلقه حيال ذلك، ودعا إلى تسوية دبلوماسية، وهدد بأن الغرب سيرد على التصعيد العسكري بفرض عقوبات اقتصادية جماعية وقيود أخرى.

من جانبه حدد بوتين الخطوط الحمراء، وهي زيادة تقدم الناتو إلى الشرق، ونشر أسلحة هجومية في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.