الهيئة العليا لأسرى "الجهاد": صبرنا بدأ ينفذ تجاه ملف الإعتقال الإداري

وجهت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الأحتلال، اليوم الأحد، رسالة لمصلحة السجون، قالت فيها " إن صبرنا بدأ ينفذ تجاه ملف الإعتقال الإداري وعلى إدارة مصلحة السجون أن تدرك جيدًا أن أبطال الجهاد الإسلامي لن يتركوا إخوانهم فريسة للجلاد الصهيوني داخل السجون".

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، حملت فيه الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش.

كما طالبت الهيئة في بيانها، بالإفراج الفوري عن الأسير المجاهد هشام أبو هواش دون مساومة أو مراوغة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين"

بيان صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

يا جماهير شعبنا الحر، من خلف القضبان ومن تحت سياط الجلاد الصهيوني المجرم، نتوجه إليكم بالتحية والكبرياء وأنتم تؤكدون من خلال صبركم وجهادكم أنكم وعد الله القادم على طريق هزيمة المشروع الصهيوني.

إننا وإذ نتابع الانتهاكات الصهيونية بحقنا في سجون الاحتلال وخاصة سياسة الإعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها على أبطال الضفة الغربية، وخاصة ما يجري في هذه اللحظات مع الأسير المجاهد هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 118 رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري حيث يتعرض الأسير هشام أبو هواش إلى حالة مماطلة وتسويف من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد تؤدي لارتقائه شهيدًا جراء تجاهل أوضاعه الصحية، وعليه نؤكد على ما يلي:

أولًا: نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير المجاهد هشام أبو هواش دون مساومة أو مراوغة.

ثانيًا: إن صبرنا بدأ ينفذ تجاه ملف الإعتقال الإداري وعلى إدارة مصلحة السجون أن تدرك جيدًا أن أبطال الجهاد الإسلامي لن يتركوا إخوانهم فريسة للجلاد الصهيوني داخل السجون.

ثالثًا: نحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش.

وانه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

الأحد 08 (جمادي الأول) 1443ه، الموافق 12 كانون الأول (ديسمبر) 2021م