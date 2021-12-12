توقعات "إسرائيلية" بإعطاء الجرعة الرابعة للقاح كورونا بداية العام المقبل

توقع مسؤول في "وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي" أن اعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا سيكون في بداية العام القادم 2022 في ظل استمرار انتشار متحور أوميكرون في الاراضي المحتلة.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمتحور أوميكرون في الأراضي المحتلة –إسرائيل- ارتفعت إلى 55 حالة، 40% منهم إما مطعمون أو متعافون.

ووفقًا لصحيفة احرونوت الإسرائيلية فإن البيانات الأولية المتاحة لدينا ما زالت غير واضحة بشأن فترة فعالية الجرعات المعززة، كما أن هناك حالة من الغموض بشأن المتحور الجديد.

وأشار إلى أنه وفقًا للتقديرات الصحية فإن الجميع بحاجة إلى جرعة رابعة، قائلًا: "سنتخذ القرار قريبا".

ويقول مسؤولو الصحة إن فعالية اللقاحات تضعف بعد خمسة أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرا ضروريا.