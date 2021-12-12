الاحتلال يقرر رفع الحراسة الأمنية عن اسرة نتنياهو

قررت لجنة حكومية "إسرائيلية" -تنظم أنشطة جهاز الشاباك الإسرائيلي- اليوم الأحد، رفع الحراسة الأمنية عن أسرة زعيم المعارضة "بنيامين نتنياهو"، اعتبارا من يوم غد الاثنين، على الرغم من مطالبته بتمديدها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة نتنياهو وأبناءه لن يتمتعوا بحراسة أمنية بموجب قرار اللجنة الذي يأتي بعد مرور 6 أشهر من ترك نتنياهو لمنصب رئيس حكومة الاحتلال.

وكان نتنياهو قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، متهما إيران ودولا أخرى معادية بأنها تهدف إلى اغتيالهم.

يُشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها في مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وقد شارك فيه مسؤولون من "الشاباك" وأمنيون آخرين.

وقالت اللجنة: "إن قرار انتهاء التأمين يتماشى مع آراء جميع المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا للجنة".

من جانبه، كتب وزير "الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، "عومر بارليف" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "عندما يقول جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل".