د.الجزار : نصف مليار$ اجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية

أعلن د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الأحد 12/12/2021 ، ان اجمالي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من العام 2000 حتى العام 2021 حوالي نصف مليار دولار وكانت أشرسها في حرب 2014 حيت قُدر حجم الضرر بحوالي 196 مليون دولار مقسمة على المنشآت التجارية والخدماتية والتجارية.

وقال الجزار خلال تصريحات لصوت الاقصى :"نحاول مع الحكومة في غزة، إيجاد سبل لتعويض أصحاب الاضرار الاقتصادية خلال الاعتداءات الصهيونية في العدوانات السابقة لوقوفهم على اقدامهم على الأقل.

أوضح ان الحكومة بغزة أطلعت السفير القطري محمد العمادي قبل 4 أشهر ، الاضرار الاقتصادية وحملناه إياها، معرباً عن امله أن تُحل الأمور وتصرف التعويضات لأصحابها.

وبين رفعنا توصيات للأمانة العامة من أجل التخفيف عن أصحاب السوبرماركت المتضررين، وعدم ملاحقتهم قانونياً وسيتم الإعلان ذلك لاحقاً.