في غزة : وفاة طفل بحادث سير بعد أقل من أسبوع من وفاة والده لنفس السبب!

توفي اليوم السبت، طفلاً بحادث سير مروري في شمال غزة، بعد وفاة والده خلال نفس اسبوع .

وأفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، بوفاة الطفل سعدي حمودة ولود، في حادث مروري سكان بئر النعجة شمال غزة، مشيرًا إلى أن تم نقل الطفل إلى المستشفى جثة هامدة.

مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت قضية في الحادث، حيث تم حجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى 8 وفيات منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم.