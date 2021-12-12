الإطار النسوي لـ"لجهاد" يزور مكتب الحركة النسائية لحركة "حماس" بغزة

زار وفد من قيادة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مقر الحركة النسائية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لتهنئتهم بذكرى انطلاقة حركتهم ال٣٤.

وترأس الوفد الزائر مسئوولة الإطار د. أسمهان عبد العال، ونائبتها أ. آمنة حميد، وعدد من قياديات وكوارد الإطار، في حين كان في استقبالهم مسؤولة الحركة النسائية أ. فاطمة شراب، مرحبة بهم ومثمنة جهودهم.

وأكد الوفد الزائر على عمق العلاقة التي تجمع الإطار بالحركة النسائية، معتبرًا أن انطلاقة حركة حماس، شكلت نقلة نوعية ونموذجا يحتذى به في المشروع الفلسطيني المقاوم للعدو الصهيوني.

وتحدث الوفد الزائر عن دور ومكانة المرأة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تُعدُ الحصن المنيع ومصنع الرجال، فهي من أنجبت، وربت، وخرجت من مدرستها الشباب المجاهد، المتقدم بروح قوية نحو الجهاد والدفاع عن المقدسات.

وفي ختام "الزيارة قدم الوفد الزائر درع التواصل والمحبة لقيادة الحركة النسائية تقديرا لجهودهم المباركة في خدمة المرأة الفلسطينية.