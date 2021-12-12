اليوم : البت في قرار استمرار حراسة نتنياهو من عدمه

أكد موقع "كيباه" أنه من المتوقع أن ينتهي أمن عائلة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو بحلول نهاية الأسبوع.

وذكر الموقع أنه في ضوء ذلك ستجتمع لجنة شؤون خدمات الأمن العام اليوم (الأحد) للمصادقة على القرار أو تعديله، وأنه في حال عدم وصول معلومات استخبارية جديدة من المتوقع أن يظل القرار كما هو بإنهاء تواجد الأمن مع عائلة نتنياهو.

وكانت اللجنة الوزارية المسؤولة عن أمن الأفراد وعائلاتهم قررت في يونيو تقصير فترة الاستحقاق للأمن لعائلة نتنياهو، سارة وأبناءها يائير وأفنير إلى ستة أشهر فقط من نهاية ولاية نتنياهو كرئيس للوزراء، بدلا من سنة واحدة.

وبعد هذه الفترة سيحصل نتنياهو فقط على الأمن، كما هو معتاد لرؤساء الوزراء بعد انتهاء فترة ولايتهم، في حين سيتم إزالة حراس الأمن في منزل نتنياهو والسيارات التي ترافق العائلة.