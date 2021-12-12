الجهاد تعزي بوفاة والد الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، بأحر مشاعر العزاء والمواساة من الأخ الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات بوفاة والده المغفور له بإذن الله، الحاج/ أبو أيمن جرادات (72 عاماً)، في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وحيت حركة الجهاد الإسلامي، الأخ المجاهد الصابر أمير جرادات على صبره وجهاده وصمود في سجون الاحتلال، لنؤكد أن الحرية أقرب لأسرانا الأبطال بإذن الله.

وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة جرادات المجاهدة، التي قدمت خيرة أبنائها على طريق تحرير فلسطين، بهذا المصاب الجلل.