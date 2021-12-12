الذهب في الأردن اليوم الأحد 12/12/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:52 ص
12 ديسمبر 2021
اسعار-الذهب-1600x1000-2-1636625687.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أسعار الذهب في السوق المحلية ليوم الأحد 12/12/2021

سعر الذهب في الاردن.jpg
.

وبلغت أسعار بيع وشراء عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، عند 36.5 و35 دينارا على التوالي.

وبلغ سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء عند 40.3 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 عند 32.6 دينارا، ولغايات الشراء عند 29.6 دينارا.

وحافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها مجددا، أمس السبت، حيث بقيت أسعار بيع وشراء عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، عند 36.5 و35 دينارا على التوالي.

واستقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء عند 40.3 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 عند 32.6 دينارا، ولغايات الشراء عند 29.6 دينارا.

 

 

#الاردن #الذهب #الذهب في الاردن

متعلقات