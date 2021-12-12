الذهب في الأردن اليوم الأحد 12/12/2021

أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أسعار الذهب في السوق المحلية ليوم الأحد 12/12/2021



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وبلغت أسعار بيع وشراء عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، عند 36.5 و35 دينارا على التوالي.

وبلغ سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء عند 40.3 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 عند 32.6 دينارا، ولغايات الشراء عند 29.6 دينارا.

وحافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها مجددا، أمس السبت، حيث بقيت أسعار بيع وشراء عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، عند 36.5 و35 دينارا على التوالي.

واستقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء عند 40.3 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 عند 32.6 دينارا، ولغايات الشراء عند 29.6 دينارا.