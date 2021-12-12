ما هي خطة بلدية غزة لتنظيم الباعة المتجولين ومنع شغل الأرصفة والطرقات ؟

أعلن م. حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة اليوم الأحد 12/12/2021 ، ان البلدية في طور الاعتماد النهائي لنظام جديد يهدف الي تنظيم كافة الباعة المتجولين بمدينة غزة للحد من الإزدحامات ووقف اشغال الأرصفة والطرقات تحت غطاء قانوني.

وبين م. عودة خلال تصريحات لصوت الاقصى انه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ النظام مع بداية العام القادم بمنح كافة الباعة المتجولين رخص مجانية تسمح لهم بالتحرك والتنقل وفق قواعد محددة.

وأوضح ان النظام الجديد يُتيح للباعة تسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى البلدية، لضمان حصولهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة في إطار القانون بيحت يكون لكل بائع له رقم معّرف به تساعد المشتكى في الوصول اليه حال تسببه بأي خلل بالنظام وتقديم شكوى للبلدية لمتابعته وتصحيح الخلل.

واعتبر ان اشغال الباعة المتجولين للأرصفة والطرقات مخالف للقانون لأنها تسبب إعاقة للحركة المرورية والاضرار بالمصلحة العامة للمواطنين ومكاره صحية.