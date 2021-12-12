كورونا غزة تُسجل ارتفاعاً في وفياتها وانخفاضاً في الإصابات

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 12/12/2021 ، عن ارتفاع الوفيات بكورونا خلال 24 ساعة لتسجل 5 حالات ، وإصابة "74" مواطناً بعد اجراء 465 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة ، تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 188393 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1575 حالة ، واجمالي المتعافين 185151 حالة ، واجمالي الوفيات 1667 وفاة

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 518471 شخص