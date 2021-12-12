كورونا غزة تُسجل ارتفاعاً في وفياتها وانخفاضاً في الإصابات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:23 ص
12 ديسمبر 2021
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أعلنت وزارة الصحة بغزة  اليوم الأحد 12/12/2021 ، عن ارتفاع الوفيات بكورونا خلال 24 ساعة لتسجل 5 حالات ، وإصابة "74" مواطناً بعد اجراء 465 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة ، تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين  188393 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1575 حالة  ، واجمالي المتعافين 185151 حالة ، واجمالي الوفيات  1667 وفاة

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة  ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 518471 شخص

 

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