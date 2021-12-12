مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير: إيران قريبة من النووي وعلينا الاستعداد عسكرياً

نقلت هيئة البث "الإسرائيلي" "كان" عن مسؤول أمني كبير قوله إن إيران أصبحت "قريبة من العتبة النووية"، مضيفا أنه "من المفترض الاستعداد للخيار العسكري" ضد طهران.

وأضاف المسؤول الأمني الذي لم يكشف اسمه أن "الإيرانيين لن يتعجلوا في عبور العتبة النووية لأنهم يفهمون تبعات ذلك، لكننا نتابع الموضوع"، لافتا إلى أن "مسألة التخصيب هي إحدى القضايا وليست كلها، هناك أشياء يمكن القيام بها على طول الطريق... يجب عدم السماح لإيران بالمضي قدما".

من جانبه، قال وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، أمس السبت، في مؤتمر صحافي مصغر بولاية فلوريدا الأمريكية: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والتحضير عسكريا للتحدي الإيراني".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا توعد "المعتدين" اليوم السبت بدفع "ثمن غال"، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.