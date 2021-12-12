ترقب كبير .. موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 12-2021 لتوزيع 100 دولار

وضع لكم فريق موقع فلسطين اليوم موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 12-2021 لتوزيع 100 دولار التي ستفيد منها قرابة آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة معظمها من الاسر الفقيرة التي تعاني من ويلات الحصار الإسرائيلي ، وسط ترقب كبير من المنتفعين لاستلام المنحة من أجل تيسير أمورهم الحياتية .

ونواصل معكم تقديم أخبار موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 12-2021 لتوزيع 100 دولار وأحدث المستجدات حولها ، علمًا أن المنحة تقدم مساعدات نقدية مقدمة من دولة قطر بدأت عام 2018 بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة شرقي محافظات قطاع غزة ، وفيما يلي التفاصيل :

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وعن موعد صرف المنحة القطرية الجديد ، لم يتم تحديدها حتى اللحظة ، وحال أعلنت اللجنة القطرية سيقوم فريق الموقع بوضع موعد الصرف والرابط بين هذه السطور.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد حيث يتم استلامها وفقا لضوابط المعمول بها .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 20 مرة .

ثانيًا: من استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.