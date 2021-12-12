بالفيديو ..متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم الأحد 12/12/2021 اقتحامها لباحات المسجد الاقصى المبارك ، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال .

وقال شهود عيان ان مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى ، حيث تخلل الاقتحام صلاة والاستماع إلى شروحات تلمـوديّة قرب البائكة الشمالية لقبة الصخرة المشرفة.