بالفيديو ..متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم الأحد 12/12/2021 اقتحامها لباحات المسجد الاقصى المبارك ، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال .
وقال شهود عيان ان مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى ، حيث تخلل الاقتحام صلاة والاستماع إلى شروحات تلمـوديّة قرب البائكة الشمالية لقبة الصخرة المشرفة.
مجموعة من المستوطنين تقتحم #المسجد_الأقصى صباح اليوم؛ وتخلل الاقتحام صلاة والاستماع إلى شروحات تلمـوديّة قرب البائكة الشمالية لقبة الصخرة المشرفة pic.twitter.com/zaC1JY8koL— مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) December 12, 2021