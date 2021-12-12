بالفيديو ..لاعبو الجزائر يرفعون العلم الفلسطيني فور فوزهم على المنتخب المغربي

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة احتفال لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تأهلهم مساء السبت للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
ورفع اللاعبون أعلام فلسطين، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
لاعبو #الجزائر يرفعون علم #فلسطين بعد فوز الجزائر والتأهل لنصف النهائي ببطولة #كأس_العرب_2021.. أنشروا هذا المشهد المهيب الذي لم يستغرق نصف دقيقة لكنه يهدم عقود من خدمة البعض لإسرائيل ويرسم ملامح المستقبل رغم الاف المليارات التي ينفقها العبيد بخدمة #إسرائيل فضلا عن أرض ودم الشعوب pic.twitter.com/dJkBto2XiU— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) December 12, 2021