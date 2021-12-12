بالفيديو ..لاعبو الجزائر يرفعون العلم الفلسطيني فور فوزهم على المنتخب المغربي

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة احتفال لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تأهلهم مساء السبت للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ورفع اللاعبون أعلام فلسطين، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.