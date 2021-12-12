مداهمات واعتقالات في الضفة ونقل أحد المعتقلين للمشفى بعد الاعتداء عليه وعائلته

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأحد 12/12/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد اقتحامات ومداهمات واسعة لمنازلهم .

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال نقلت المعتقل أسامة سلهب من خربة قلقس قرب الخليل لمستشفى سوروكا بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه؛ وإصابة عدد من أفراد عائلته بعد الاعتداء عليهم جميعا بالضرب.

وعرف من بين المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة وهم:

1-أنس سلهب- خربة قلقس

2. المحرر إبراهيم مصفر- مزارع النوباني غرب رام الله

3. أشرف إبراهيم شماسنة- قطنة شمال غرب القدس

4-. زاهر المسالمة- بيت عوا جنوب غرب الخليل