طالع النشرة المرورية لحالة الطرق في قطاع غزة

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور غزة، اليوم الأحد، النشرة المرورية وحالة الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن لهذا الصباح.

وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بحركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأكدت شرطة المرور، استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

وأهابت المواطنين أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.