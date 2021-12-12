طالع طقس فلسطين اليوم.. أجواء باردة نسبيًا

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الاحد الموافق 12-12-2021، أن ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات، وخلال ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام.

وأوضحت الموقع، أنه في ساعات النهار تسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة في الجبال ومعتدلة في المناطق الساحلية والسهلية، فيما تغطي السماء سحب عالية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً وتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.

وبيّن أنه يوم غد الاثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-6 درجات، وخلال ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام.

وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة في الجبال ومعتدلة في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء سحب عالية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية صباحاً ثم تتحول الى غربية بعد الظهر.

ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتتساقط زخات من الأمطار المتفرقة في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة مع هطول زخات خفيفة متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية متوسطة السرعة، والله تعالى أعلم.