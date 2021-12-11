جريمة جديدة في النقب جراء اطلاق نار على شاب

توفي شاب من بلدة اللقية في منطقة النقب داخل أراضي الـ 48 في جريمة إطلاق نار، مساء السبت.

ووفق المصادر المحلية، فقد توفي الشاب نبيل ياسر أبو عمار (18 عامًا) متأثرًا بجراحه الحرجة إثر إصابته بعد رصاصات في جريمة إطلاق نار.

وأضافت أن الشاب نقل بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع"، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتشهد مناطق الـ 48 موجة عنف متصاعدة في المجتمع العربي، في ظل تقاعس من الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع عصابات الجريمة، ووفقًا للإحصائيات، بلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 104 قتلى بينهم 15 امرأة.