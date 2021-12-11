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سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 12-12- 2021

سعر الدولار في سوريا

واصل سعر الدولار في سوريا استقراره مقابل الليرة، اليوم الاحد 12 -12 -2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 12-12- 2021

واستقر سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3510 ليرات للشراء، و3550 ليرة للبيع، دون تغير.

سعر اليورو الاوروبي

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، مسجلا 3970 ليرة للشراء، و4015 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 4655 ليرة للشراء، و4710 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، ليصل إلى 935 ليرة للشراء، و947 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وزاد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، اليوم السبت، إلى مستوى 955 ليرة للشراء، و967 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 11570 ليرة للشراء، و11730 ليرة للبيع.