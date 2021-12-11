كيف توثّق حسابك على فيسبوك بالعلامة الزرقاء؟؟ خطوات سهلة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، خطوات توثيق حساب بشكل رسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي باتت جزءًا مهمًا في ترسانة كل مسوق رقمي، مع وجود ملايين المستخدمين حول العالم، فهي أداة أساسية للشركات من كل حجم، ولكن سرعان ما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالحسابات المزيفة، ومنها: فيسبوك، حيث يستفيد الكثير من الناس عمدًا من نسخ أسماء العلامات التجارية الشهيرة، والشخصيات العامة والشهيرة.

كيف توثّق حسابك على فيسبوك بالعلامة الزرقاء؟؟ خطوات سهلة

طريقة توثيق الحساب على "فيسبوك"

وسنقدم لكم في المقال التالي الطريقة الرسمية لتوثيق حسابك على "فيسبوك"

لذلك قدمت المنصة خاصية التوثيق للحسابات والصفحات من خلال العلامة الزرقاء أو (الشارة المُحقّقة) Verified badge التي تظهر بجوار صفحة فيسبوك أو اسم الحساب في البحث وفي الملف الشخصي، وهي تشير إلى أن فيسبوك قد قام بالتحقق من أن هذا الحساب حقيقي وتابع للشخصية العامة أو المشهورة أو العلامة التجارية التي تمثلها الصفحة.

كيف توثّق حسابك على فيسبوك بالعلامة الزرقاء؟؟ خطوات سهلة

لذلك سنستعرض اليوم المتطلبات اللازمة للحصول على العلامة الزرقاء وتوثيق صفحتك الخاصة على فيسبوك، وطرق تقديم طلب التوثيق:

أولًا؛ ما هي المتطلبات اللازمة لتوثيق صفحة فيسبوك لنشاطك التجاري:

يجب أن تحتوي صفحات فيسبوك التي ترغب في الخضوع لعملية التوثيق على الأشياء التالية:

اسم صفحة لا ينتهك إرشادات مجتمع فيسبوك، ويجب أن تمثل الصفحة نشاطًا تجاريًا أو كيانًا حقيقيًا.

يجب أن تكون الصفحة نشيطة تتضمن منشورًا واحدًا على الأقل، وأن تحتوي على قسم (حول) About، وبها صورة بارزة وصورة غلاف.

إذا كان لشركتك عدة فروع في بلدان مختلفة، فيمكن توثيق حساب أو صفحة واحدة لكل شركة، ولكن فيسبوك تقدم استثناء للصفحات ذات لغات معينة.

كيف توثّق حسابك على فيسبوك بالعلامة الزرقاء؟؟ خطوات سهلة

ثانيًا؛ كيفية تقديم طلب للحصول على شارة التوثيق الزرقاء:

إذا كانت صفحتك الشخصية أو صفحة نشاطك التجاري تفي بالمعايير السابقة؛ فيمكنك تقديم طلب لفيسبوك لتوثيقها من خلال هذه الخطوات: