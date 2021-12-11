التعادل يسيطر على مباراة أهلي قلقيلية" و"مركز عسكر"

تعادل "أهلي قلقيلية" مع "مركز عسكر" بهدفين لمثلهما، اليوم السبت، في ختام مباريات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي".

وفي المباراة التي احتضنها ملعب الشهيد أبو عمار في جنين، تقدم "أهلي قلقيلية" بهدفين عن طريق يوسف أبو خالد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ورشيد شواهنة في الدقيقة (61)، قبل أن يعود "مركز عسكر" للمباراة بهدف لاعبه قسام مرشود في الدقيقة (79). ونجح فادي ضحى في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة (89).

وكان الأسبوع التاسع، قد شهد مباراة قمة بين المتصدر "ترجي واد النيص" ووصيفه "أهلي الخليل"، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، حيث انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعلى نفس الملعب، فاز "شباب العبيدية" على "القوات الفلسطينية" بأربعة أهداف لهدف. وسجل للعبيدية معتز صبيح في الدقيقة (7) ومحمد خالد أبو علي (د 74)، وأمير ربعي ومحمد جمال العيساوي في الوقت بدل الضائع، في حين سجل عيسى ديرية الهدف الوحيد للقوات في الدقيقة (9).

وعلى ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تعادل "سلوان" مع "مركز جنين" بهدفين لمثلهما. وتقدم المركز بهدفين عن طريق رياض قريني من ركلة جزاء (د 18) ومحمد عنبر (د 50)، قبل أن ينجح "سلوان" بتعديل النتيجة وتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق محمد حمد (د 88) وحسام زيادة في الوقت بدل الضائع.

كما فاز "السواحرة" على "مركز رقم واحد" بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جنين، وسجّل للسواحرة: عرفات صبيح (د 2) وعلاء عريقات في الدقيقتين (31 و64)، ومعتصم بزبز وعبد الله جعابيص في الوقت بدل الضائع من المباراة، في حين سجل الهدف الوحيد للمركز يوسف أبو وردة من ركلة جزاء في الدقيقة (68).

وكانت مباريات الأسبوع افتتحت أول أمس الخميس بفوز "إسلامي صورباهر" على "الكرمل" بثلاثة أهداف لهدف.

ومع ختام مباريات الأسبوع التاسع، ما يزال "ترجي واد النيص" متمسكًا بالصدارة بـ 23 نقطة، يليه "أهلي الخليل" بـ 21 نقطة، ويأتي في المركز الثالث "السواحرة" بـ 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن "سلوان" و"أهلي قلقيلية".

ويتذيل جدول الترتيب مركز جنين بـ 3 نقاط، وفي المركز قبل الأخير "مركز رقم واحد" بـ 6 نقاط.