ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، العديد من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها المتابعين باستمرار، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 12-12-2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاحد 12-12-2021، متأثرا بصعود أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم 215.22 ريال (57.37 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 188.32 ريال (50.20 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 161.42 ريال (43.03 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 12-12-2021

سعر الذهب الاقتصادي

وارتفع الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.54 ريال (33.47 دولار).

سعر الأوقية الذهب

وحقق سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، نحو 6,693 ريال (1,784 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 1,507 ريال (401.60 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 12-12-2021

أسعار الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب عالمياً، في تعاملات الجمعة (نهاية الأسبوع)، بالبورصات العالمية، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم.