سعر الذهب في الأردن الأحد 12 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الأردن، حيث تراجعت أسعار الذهب في الأردن بتعاملات اليوم الأحد تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية للمعدن النفيس

سعر الذهب في الأردن الأحد 12 ديسمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن ليصل إلى 40.67 دينار (57.36 دولار)، مقابل 40.42 دينار (57.01 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن ، ليسجل نحو 30.50 دينار (43.02 دولار)، مقابل 30.31 دينار (42.76 سعر الذهب في الأردن الأحد 12 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.72 دينار (33.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.34 دينار (28.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن، ليسجل نحو 35.59 دينار (50.19 دولار)، مقابل 35.36 دينار (49.87 دولار)

سعر الاوقية الذهب في الاردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن نحو 1265 دينارا (1784 دولارا)، مقابل 1261.59 دينار (1779.39 دولار).

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وزاد سعر الجنيه الذهب في الأردن ليسجل نحو 284.70 دينار (401.53 دولار)، مقابل 282.88 دينار (398.98 دولار).