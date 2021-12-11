سعر الذهب في المغرب الأحد 12 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في المغرب، حيث تراجعت أسعار الذهب في اليمن بتعاملات اليوم السبت تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية للمعدن النفيس.

سعر الذهب في المغرب الأحد 12 ديسمبر 2021

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب، إلى نحو 529.23 درهم (57.36 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 ، إلى نحو 463.09 درهم (50.19 دولار).

سعر الذهب في المغرب الأحد 12 ديسمبر 2021

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 396.93 درهم (43.02 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 308.72 درهم (33.46 دولار).

سعر الأوقية الذهب في المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، انخفاضًا إلى نحو 16.459 ألف درهم (1784 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في المغرب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في المغرب مساء تعاملات اليوم السبت، نحو 3705 دراهم (401.53 دولار).