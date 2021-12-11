سعر الذهب في اليمن الأحد 12 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في اليمن، حيث ارتفعت أسعار الذهب في اليمن بتعاملات اليوم السبت تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية للمعدن النفيس.

سعر الذهب في اليمن الأحد 12 ديسمبر 2021

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، إلى نحو 14.354 ألف ريال (57.36 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 12.560 ألف ريال (50.19 دولار).

سعر الذهب في اليمن الأحد 12 ديسمبر 2021

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 10.766 ألف ريال (43.02 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 8373 ريالًا (33.46 دولار).

سعر الأوقية الذهب في اليمن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في اليمن، ارتفاعًا إلى نحو 446.422 ألف ريال (1784 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في اليمن

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في اليمن مساء تعاملات اليوم السبت، نحو 100.483 ألف دولار (401.53 دولار).