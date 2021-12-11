حزب الشعب: "فتح" تبتزنا بمخصصاتنا المالية للحصول على مواقف داعمة لها

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم، مساء اليوم السبت، "إن حركة فتح تبتز الحزب في مخصصاته المالية من أجل الحصول على مواقف سياسية داعمة لهم".

وأضاف غنيم:" أن الحصار الذي تمارسه قيادة "السلطة" وفتح على القوى اليسارية أساسه خلاف سياسي في محاولة لثني الحزب عن مواقفه الكثيرة التي لم تعجب فتح والرئيس أبو مازن".

وتابع قائلاً :"أن السلطة الفلسطينية أوقفت رواتب العديد من أعضاء الحزب ومن المفرغين بنقابة العمال بسبب الخلاف السياسي مع حركة فتح.

وأشار غنيم إلى أن استخدام المال من أجل التطويع ومحاولة لإخضاع التنظيمات وسلب إرادتها السياسية أمر يجب أن يزول، ومن يريد أن يغير المنظمة عليه أن يكون في قلبها فالمنظمة ليست لفتح وحدها.