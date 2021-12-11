حماس تنعي المجاهد حمزة إبراهيم شاهين الذي استشهد بمهمة جهادية

نعت حركة حماس، مساء اليوم السبت، المجاهد حمزة إبراهيم شاهين (أبو محمد) والذي استشهد في "مهمة جهادية" بعد أن نذر نفسه للدفاع عن أرضنا وقدسنا ومقدّساتنا.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تَشعُرون"

ببالغ التقدير والاعتزاز، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الأخ المجاهد/ حمزة إبراهيم شاهين (أبو محمد)

الذي استشهد في "مهمة جهادية" بعد أن نذر نفسه للدفاع عن أرضنا وقدسنا ومقدّساتنا.

رحم الله الشهيد، وتقبّله الله في الصالحين.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

السبت: 07 جمادى الأولى 1443ه

الموافق: 11 ديسمبر/كانون أول 2021م