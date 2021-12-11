 الشعبية: لن نشارك في إجتماع المجلس المركزي المقبل

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني خليل، اليوم السبت،" إن الجبهة لن تشارك في الاجتماع المقبل والمقرر عقده منتصف يناير المقبل".

وأضاف خليل : " نحن عملياً نرفض أن نشارك كجبهة شعبية في لقاءات المجلس المركزي، والجبهة خارج هذه الاجتماعات سواء على صعيد اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير".

وتابع قائلاً: "هذا الموقف يأتي ضمن موقف اتخذته الجبهة بضرورة تصويب الأوضاع في المنظمة وإصلاحها وإصلاح هياكلها على أسس ديمقراطية توافقية ما بين كل الفلسطينيين، والجبهة الشعبية لن تشارك في الاجتماع المقبل وهو موقف رئيسي بالنسبة لها".

وأشار إلى أنه ما دامت أساسات المنظمة وهياكلها التنظيمية غير مشكلة بالشكل الديمقراطي والتوافقي لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرارات وستبقى حالة التفرد والتحكم قائمة كما حصل مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي".