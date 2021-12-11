اللواء سلامي: نشهد زيادة هائلة في القوة القتالية لـ"حرس الثورة"

قال القائد العام لحرس الثورة الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت:" إن بلاده تعزز قدراتها يوما بعد يوم، وتشهد زيادة هائلة في القوة القتالية والميدانية للحرس الثوري الإيراني".

جاء ذلك خلال مراسم انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفة للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري في بندر عباس جنوب إيران.

وأضاف سلامي:" إن هذه هي سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية للحرس الثوري خلال العام الأخير، "بما يزيد القدرات البحرية للحرس في ظل الهمم العالية لهذه القوة".

وتابع قائلاً :"أن الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومنظمة الجهاد وأبحاث الاكتفاء الذاتي للقوة البحرية لحرس الثورة والشركات المعرفية تتعاون مع الحرس الثوري في هذا المجال، مضيفاً "إن هناك تعاظم للقدرات القتالية العملاتية لهذه القوة".

يُشار إلى أنه تتزامن تصريحات سلامي مع نشر تقرير عن خطط أمريكية "إسرائيلية" لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الحلول الدبلوماسية.

المصدر: "تسنيم" + "رويترز"