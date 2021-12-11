أوقاف غزة تنفي إشاعة إنشاء مقبرة جديدة شرق القطاع

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، لإشاعة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل حول إنشاء لمقبرة جديدة شرق غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، د. عادل الهور، "إن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد حرفوا دعوة الوزارة التي دعت فيها الناس لعدم الدفن في المقابر الممتلئة والمغلقة الموجودة داخل أحياء غزة والدفن في مقبرة الشهداء "شرق جباليا".

ودعا الهور، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها من مصادرها الرسمية.

يشار أن وزارة الأوقاف تطلق دعوات بشكل مستمر للناس لعدم دفن موتاهم داخل المقابر المغلقة والتوجه للدفن في المقابر المفتوحة.