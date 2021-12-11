بلدية غزة تمنح الباعة المتجولين رخص مجانية

أكد رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة حسين عودة أن البلدية بصدد إيجاد حلول لصالح الباعة المتجولين بالشوارع تجعلهم يمارسون مهنتهم بشكل قانوني، وذلك من خلال فرض رخصة يطلق عليها "رخصة بائع جائل".

وقال عودة في تصريح صحفي:" إن الرخصة تحفظ حق البائع والمواطن والملك العام، بحيث لا يقع الضرر على أحد منهم، حيث ستكون من خلال جمع البيانات الشخصية لهم وتسجيلها وأرشفتها في البلدية، لمعرفة من يتسبب بالضرر عند وقعه".

ونوَه إلى أن الرخصة ستكون مجانية في العام الأول، ليتم فيما بعد فرض رسوم رمزية تقدر ما بين 50 إلى 100 شيقل سنوياً.

وأوضح أن عمل الباعة دون وجود رخصة لهم يتنافى مع الأنظمة الحالية، ما يجعلهم يتسببون بأزمات في الطرقات وحوادث تلحق الضرر بالمواطنين.