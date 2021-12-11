سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في ليبيا السبت 11-12-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار ا4.99 دينار، أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.56 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.60 للبيع و4.58 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.22 للبيع و5.19 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 204 دنانير ،بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 238.16 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 251 دينارًا فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 272.3 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار .