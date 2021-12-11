ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن النفيس مع ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، ليسجل نحو 900.98 جنيه، مقابل 895.37 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، عند فتح تعاملات السبت، ليصل إلى 675.75 جنيه، مقابل 671.53 جنيه، عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 525.58 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 450.49 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 337.87 جنيه.

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، ليسجل نحو 788.38 جنيه، مقابل 783.45 جنيه بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، السبت، 28021 جنيها (1784 دولارا)، وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل صباح السبت نحو 6307 جنيهات (401.53 دولار).