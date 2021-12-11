اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، بشكل طفيف، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المسائية من اليوم السبت، ليسجل نحو 7972 دينارا (57.36 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات اليوم السبت المسائية، ليصل إلى 6976 دينارا (50.19 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات السبت، ليسجل نحو 5979 دينارا (43.02 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4650 دينارا (33.46 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر اليوم السبت، نحو 247.928 ألف دينار (1784 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم السبت، ليسجل نحو 55.805 ألف دينار (401.53 دولار).