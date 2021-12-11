طالع طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء المقبل

أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن طقس فلسطين يوم غد الأحد يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و جافا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية، أن الاثنين المقبل يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فإن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .