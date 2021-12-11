"الاتحاد الأوروبي": الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة نتيجة إجراءات الاحتلال

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد بورغسدورف، في بيان له، أن هذه الانتهاكات تأتي أولاً نتيجة إجراءات "إسرائيل" كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وثانيًا بسبب غياب الشرعية الديمقراطية في جميع أنحاء فلسطين.

وأضاف أن “هذا هو السبب وراء حاجتنا الآن أكثر من أي وقت مضى إلى منظمات مجتمع مدني قوية ومستقلة ومدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على محاسبة جميع الجهات المسؤولة”.