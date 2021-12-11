"كلية الإعلام" تنظم لقاءً تدريبياً متقدماً حول التغطية الإعلامية للعلاقات العامة

نظَمَ قسم العلاقات العامة في جامعة الأقصى، لقاءً تدريباً متقدماً عن مهارات التغطية والكتابة الصحفية للعلاقات العامة، وذلك بحضور طلبة الكلية من أقسام ومستوياتٍ مختلفة.

وتطرق اللقاء التدريبي إلى الحديث عن التغطية الصحفية لأخبار المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وطرق وأساليب تحرير رسائل العلاقات العامة الموجهة إلى الجمهور، وأهمية البيانات الاخبارية في دوائر العلاقات العامة.

بدوره، أوضح د. أحمد حماد رئيس قسم العلاقات العامة، أن قسم العلاقات العامة في جامعة الأقصى وضمن خطته التطويرية بعقد لقاءات مع خبراء وممارسين أكفاء في المهنة، بهدف تعزيز قدرات ومهارات طلبة قسم العلاقات العامة في الجامعة، مشيراً إلى أنَّ القسم ماضٍ في رفد طلبة الكلية بالأنشطة والتدريبات والدورات وورش العمل المتخصصة، بما يطور ويصقل مهاراتهم، ويمكّنهم من مواجهة التحديات والمتغيرات العلمية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع سوق العمل.

ورحب الدكتور حماد، بالضيفين الصحفي عبدالهادي عوكل مراسل صحيفة الحياة الجديدة، والصحفي محمد السيقلي مدير وكالة شمس نيوز.

من جهته، تحدث الصحفي عوكل عن أنواع التغطية الصحفية، والأساليب المثالية لتغطية صحفية مؤثرة، وأهمية وضع خطة متكاملة لتغطية أي حدثٍ يتعلق بالمنشأة أو الشركة أو المؤسسة، مستعرضاً نماذج تطبيقية لتغطية صحفية مثالية ومتكاملة.

بدوره، استعرض مدير وكالة شمس نيوز الإخبارية الصحفي محمد السيقلي سلسلة من المهارات والخبرات والإستراتيجيات المتعلقة بصناعة الصورة الذهنية للمؤسسة من خلال التغطية الصحفية والبيانات الإخبارية، مستعرضاً سلسلة من النصائح المتعلقة بالكتابة للعلاقات العامة لتحقيق التأثير في الجمهور.