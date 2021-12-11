شاهد : بث مباشر مباراة منتخب مصر والأردن بتقنية HD اليوم السبت 11-12-2021

بث مباشر مباراة مصر والأردن على موقع يلا شوت اليوم السبت الموافق 11-12-2021 في كأس العرب المقام في قطر ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايدكم رابط البث ، فيما يستعد كلا المنتخبين تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار ، من أجل التأهل على دوري النصف نهائي .

والان بات بإمكان الجميع مشاهدة مباراة مصر والأردن بث مباشر اليوم حيث ستشاهدون المباراة كاملة وبجودة HD ، كما انكم ستتعرفون في هذه المقالة على موعد انطلاق الشوط الأول واسم المعلق الرياضي وهو على النحو التالي:

موعد مباراة مصر والأردن

ومن المقرر ان تنطلق مباراة مصر والأردن اليوم ضمن منافسات الدور 16 في ربع نهائي من كأس العرب على ملعب الجنوب كما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي حفيظ دراجي .

تشكيلة منتخب مصر امام الأردن اليوم

ووضع لكم فريق الموقع التشكيلة المتوقعة لفريق منتخب مصر امام الأردن وهو على النحو التالي : خط الهجوم: مروان حمدي ــ محمد شريف ــ حسين فيصل، خط الوسط: أيمن أشرف ــ حمدي فتحي ــ عمرو السولية، خط الدفاع: أكرم توفيق ــ أحمد حجازي ــ محمود حمدي الونش ــ أحمد فتوح، حراسة المرمى: محمد الشناوي

تشكيلة منتخب الأردن أمام مصر اليوم

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تشكيلة منتخب الأردن أمام مصر وهو على النحو التالي: في الهجوم: محمود الماردي، علي علوان، وحمزة الدردور. في خط الوسط: بهاء عبد الرحمن - نور الروابدة - رجائي عايد. في خط الدفاع: عبد الله ناسب - هادي الحوراني - أحمد هيكل - محمد أبو حشيش. في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

تردد الجديد قناة بي ان سبورت bein sports 1 2022 مباراة الأردن ومصر

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز

النايل سات 12245 عمودي 27500

سهيل سات 1 11566 أفقي 27500

نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500 ... وفي نهاية المقالة حول بث مباشر مباراة مصر والأردن نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وموفقة للجميع .