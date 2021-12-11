الاحتلال يعتقل شابا من العيساوية واندلاع مناوشات في البلدة القديمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا مقدسيا واقتحمت بلدة العيساوية تزامنا مع اندلاع مناوشات في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية لليوم الثاني على التوالي، حيث اعتقلت مساء أمس الشاب نور الدين سلطان عبيد من منزله في البلدة لعدة ساعات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم شابا –لم تعرف هويته بعد- من مركبته في منطقة باب العامود بعد الاعتداء عليه.

في سياق متصل، اندلعت مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة التي انتشرت في المنطقة ودققت في هويات العشرات من المارة.

وتواصل قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات تصاعدت بشكل كبير منذ ساعات فجر الأربعاء الماضي في القدس المحتلة، وطالت عشرات المقدسيين، بينهم أطفال و3 فتيات قاصرات.

وتشن تلك القوات حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.