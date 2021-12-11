لبنان تسجل أول حالتي إصابة "أوميكرون"

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن رصد حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لافتة إلى وجودهما "في العزل المنزلي".

وفي بيان له، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون، وأن الحالتين موجودتين في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من إفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية".

ورأت الوزارة أن "وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراتون القاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية".