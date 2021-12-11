طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، رغم الصعود العالمي للمعدن النفيس جراء ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال التعاملات المسائية 86.377 ألف ليرة (57.36 دولار)، مقابل 86.981 ألف ليرة ( 57.01 دولار) الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، السبت، ليصل إلى مستوى 64.784 ألف ليرة (43.02 دولار)، مقابل 65,235 ألف ليرة (42.76 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.387 ألف ليرة (33.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.189 ألف ليرة (28.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

هوى سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، السبت، ليسجل نحو 75.582 ألف ليرة (50.19 دولار)، مقابل 76.108 ألف ليرة (49.88 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال التعاملات المسائية من اليوم السبت نحو 2.686 مليون ليرة (1784 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 604.656 ألف ليرة (401.53 دولار).