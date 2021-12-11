110 سفن حربية تنضم لأسطول الحرس الثوري الإيراني

أقيمت صباح اليوم السبت، مراسم انضمام 110 سفن حربية في المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري الإيراني في ميناء بندر عباس.

ومن المفترض أن تقوم هذه السفن بمهام بحرية في المياه الجنوبية لمنطقة أروند الحرة (جنوب) وميناء تشابهار وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) وکذلك مواجهة أي تهديدات في مياه الخليج وبحر عمان.

وتتمتع هذه السفن بقدرة عالية على المناورة في الفئة السريعة الهجومية والقدرة على إطلاق الصواريخ ذات قدرات استخباراتية استطلاعية.

وتم تصميم وصناعة هذه السفن من قبل خبراء إيرانيين ومن ميزاتها قدرتها على القيام بعمليات بحرية في شواطئ مكران وبحر عمان إلى مصب نهر أروند في الخليج.

وفي العام 2020، انضمت 340 سفينة مقاتلة من مختلف الفئات إلى المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري الإيراني.